Il sondaggio che abbatte Letta: ecco chi è pronto a farlo fuori subito (Di venerdì 9 settembre 2022) Quarantatré morto che sbraita. Nella cabala napoletana la cifra è il 47 e il defunto non grida, parla. Tuttavia, quando in campo c'è Enrico Letta, le regole si sovvertono da sole. Non fosse così, il moderato già fondatore di Vedrò, think-tank sinistrorso alla camomilla, cresciuto alla scuola di Andreatta e nipote di Gianni, eminenza berlusconiana, non sarebbe il segretario di un Pd più a sinistra di quello che fu di Bersani. Stiamo parlando di un uomo alla guida di un partito che lo rappresenta come uno specchio deformante, e infatti lo ha trasformato in un mostro politico. Quarantatré è la percentuale di consensi che, se raggiunta dalla coalizione di centrodestra, secondo il segretario metterebbe a rischio la democrazia in Italia, perché attribuirebbe a Berlusconi, Meloni, Salvini, Lupi, Toti e compagnia un numero di seggi che consentirebbe loro di cambiare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Quarantatré morto che sbraita. Nella cabala napoletana la cifra è il 47 e il defunto non grida, parla. Tuttavia, quando in campo c'è Enrico, le regole si sovvertono da sole. Non fosse così, il moderato già fondatore di Vedrò, think-tank sinistrorso alla camomilla, cresciuto alla scuola di Andreatta e nipote di Gianni, eminenza berlusconiana, non sarebbe il segretario di un Pd più a sinistra di quello che fu di Bersani. Stiamo parlando di un uomo alla guida di un partito che lo rappresenta come uno specchio deformante, e infatti lo ha trasformato in un mostro politico. Quarantatré è la percentuale di consensi che, se raggiunta dalla coalizione di centrodestra, secondo il segretario metterebbe a rischio la democrazia in Italia, perché attribuirebbe a Berlusconi, Meloni, Salvini, Lupi, Toti e compagnia un numero di seggi che consentirebbe loro di cambiare la ...

