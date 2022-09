Il sito della Bbc non ha cambiato colore per la morte della Regina (Di venerdì 9 settembre 2022) L’8 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet secondo cui il sito della Bbc, emittente pubblica britannica, avrebbe cambiato il colore del proprio sito da rosso a nero. La ragione sarebbe stata le gravi condizioni di salute della Regina Elisabetta II che hanno portato al suo decesso l’8 settembre 2022. Il colore nero, quindi, preparava al lutto. Si tratta di una notizia falsa. Vediamo perché. Osservando le versioni archiviate del sito bbc.com, qui nel mese di agosto 2022 e qui nel 2020, si può verificare che il banner nero è una caratteristica normale del sito. L’affermazione contenuta nel tweet in analisi confonde la pagina principale di bbc.com, con quella di bbc.news, ... Leggi su facta.news (Di venerdì 9 settembre 2022) L’8 settembre 2022 è stato pubblicato un tweet secondo cui ilBbc, emittente pubblica britannica, avrebbeildel proprioda rosso a nero. La ragione sarebbe stata le gravi condizioni di saluteElisabetta II che hanno portato al suo decesso l’8 settembre 2022. Ilnero, quindi, preparava al lutto. Si tratta di una notizia falsa. Vediamo perché. Osservando le versioni archiviate delbbc.com, qui nel mese di agosto 2022 e qui nel 2020, si può verificare che il banner nero è una caratteristica normale del. L’affermazione contenuta nel tweet in analisi confonde la pagina principale di bbc.com, con quella di bbc.news, ...

Agenzia_Ansa : È allarme per l'aggravamento delle condizioni della 96enne regina Elisabetta, annunciate da Buckingham Palace. 'I d… - Agenzia_Ansa : 'La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia': s… - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - TaroYamada80 : RT @F1Carcarla: +++ AVVISO PER CHI VA A MONZA +++ Le borracce anche se sul sito indicate come consentite vengono sequestrate per ordine del… - MnJpsf1uk : RT @F1Carcarla: +++ AVVISO PER CHI VA A MONZA +++ Le borracce anche se sul sito indicate come consentite vengono sequestrate per ordine del… -