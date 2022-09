Il Setterosa conquista il bronzo agli Europei di pallanuoto

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 settembre 2022) SPALATO (CROAZIA) (ITALPRESS) – Unmonumentale si prende la rivincita rispetto a due mesi fa nella “finalina” dei Mondiali di Budapest e schianta l’Olanda tornando a distanza di sei anni sul podio europeo quando fu ancora terza a Belgrado. A Spalato l’Italia si prende il, superando le Orange per 16-13 (5-4; 3-4; 2-4; 6-1). Cinque reti per una commovente Roberta Bianconi, che a 33 anni e a distanza di dieci da quando trascinò in finale ad Eindhoven le azzurre per l’ultimo trionfo continentale, prende per mano le giovani compagne portandole fino in paradiso. Con lei l’altra protagonista è invece la più giovane, Sofia Giustini classe 2003, autrice di una quaterna d’autore e terminale giovane di un gruppo nuovo nato un anno e mezzo fa sotto la guida del totem azzurro, l’olimpionico Carlo Silipo (482 presenze col Settebello) che si fa ...