Il Salisburgo su Twitter: “Davanti a Maldini puoi solo guardare con soggezione” (Di venerdì 9 settembre 2022) Il curioso retroscena pubblicato dal Salisburgo su Twitter, in occasione del match contro il Milan, che riguarda Paolo Maldini Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 settembre 2022) Il curioso retroscena pubblicato dalsu, in occasione del match contro il Milan, che riguarda Paolo

pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - AntoVitiello : ??? Il corteo della Curva Sud del #Milan nei pressi della Red Bull Arena di #Salisburgo #ChampionsLeague @MilanNewsit - AntoVitiello : Il #Milan è arrivato allo stadio del #Salisburgo @MilanNewsit #ChampionsLeague - CilentoRossone1 : In quel di Salisburgo, vedi Maldini e t’innamori ?????? - sportli26181512 : TMW Radio - Sconcerti: 'Non mi sono meravigliato del Milan, a Salisburgo vincono in pochi o nessuno': A commentare… -