“Il rischio è troppo alto” | Il dramma di Carolyn Smith dopo il tumore

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ancora una volta ci troviamo a parlare di lei,donna che pare essere riuscita a superato ilanche se ancora non ha ritrovato la serenità. Ma che cosa è accaduto? I follower della showgirl hanno seguito, con il fiato sospeso, tutti gli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. Sappiamo infatti che per diverso temposi è trovata faccia a faccia con uno dei mostri più difficili da sconfiggere, ilal seno. La donna ha voluto aggiornare costantemente tutti i suoi follower condividendo con loro gli esiti degli esami clinici a cui una donna in condizioni simili deve necessariamente sottoporsi. Una lotta che va avanti da 5 anni e in cui la nostrasembra non avere intenzione di gettare la spugna. Il ...