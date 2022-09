Il promo ufficiale di Drag Race Italia scatena un altro drama fra le concorrenti (Di venerdì 9 settembre 2022) Ieri i canali social di Discovery+ hanno pubblicato il nuovo promo di Drag Race Italia che ne annuncia la nuova stagione che sarà disponibile sulla loro piattaforma prossimamente. Un video relativamente breve in cui vengono snocciolati i premi vinti e i complimenti ricevuti sulle immagini cult della prima stagione. Viene mostrato l’ingresso di Luquisha Lubamba, una sfilata di Divinity, la mitica gondola di Ivana Vamp, l’abito da sposa ispirato a sua mamma di Ava Hangar, la vincitrice Elecktra Bionic, la Lady Gaga di Farida Kant; ma anche il look con la pasta di Le Riche e infine Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini. Manca qualcuno? Ebbene sì, un indizio: Ovviamente Enorma Jean non l’ha presa affatto bene e su Instagram ha accusato la produzione di cancel culture. “Inclusivity vs cancel culture. Thank you again ... Leggi su biccy (Di venerdì 9 settembre 2022) Ieri i canali social di Discovery+ hanno pubblicato il nuovodiche ne annuncia la nuova stagione che sarà disponibile sulla loro piattaforma prossimamente. Un video relativamente breve in cui vengono snocciolati i premi vinti e i complimenti ricevuti sulle immagini cult della prima stagione. Viene mostrato l’ingresso di Luquisha Lubamba, una sfilata di Divinity, la mitica gondola di Ivana Vamp, l’abito da sposa ispirato a sua mamma di Ava Hangar, la vincitrice Elecktra Bionic, la Lady Gaga di Farida Kant; ma anche il look con la pasta di Le Riche e infine Priscilla, Tommaso Zorzi e Chiara Francini. Manca qualcuno? Ebbene sì, un indizio: Ovviamente Enorma Jean non l’ha presa affatto bene e su Instagram ha accusato la produzione di cancel culture. “Inclusivity vs cancel culture. Thank you again ...

BITCHYFit : Il promo ufficiale di Drag Race Italia scatena un altro drama fra le concorrenti - eliip91 : RT @fraffereffa: louis in questo momento che cerca di capire se la notizia della morte è ufficiale o no per sapere se rimandare la promo pe… - beneH28 : RT @fraffereffa: louis in questo momento che cerca di capire se la notizia della morte è ufficiale o no per sapere se rimandare la promo pe… - lt2iscominggg : RT @fraffereffa: louis in questo momento che cerca di capire se la notizia della morte è ufficiale o no per sapere se rimandare la promo pe… - NagoreOsorio : RT @Sam43245632: Ecco il promo ufficiale da parte di @TVN della messa in onda in Cile ?????? commentiamo diamo in nostro Sostegno ai nostri ra… -