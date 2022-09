Il professor D' Andrea al tavolo regionale di De Luca per la medicina rigenerativa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ile Francesco D', direttore del dipartimento di chirurgia plastica eestetica del AOU Federico II di Napoli, ha ottenuto di recente la nomina come componente deltecnicovoluto dal Governatore Vincenzo Desulla“L'obiettivo deltecnico presieduto dal neo direttore generale del Policlinico Federico II dottor Giuseppe Longo - afferma D'è quello di mettere ordine in un campo di estrema attualità come la, attraverso una classificazione, definizione e codifica delle diverse procedure che rientrano in quest'ambito. Allo stato attuale esiste una grande confusione su quello che si intende ...