Il principe Harry ha già lasciato Balmoral: è rimasto solo 12 ore con il padre Carlo e il fratello William (Di venerdì 9 settembre 2022) È stato l'ultimo ad arrivare e il primo ad andarsene. Il principe Harry ha trascorso 12 ore contate al castello di Balmoral con suo padre, re Carlo III, e il fratello erede al trono, il principe William. Il secondogenito di Lady Diana, nipote prediletto della regina Elisabetta, era arrivato per ultimo ieri nella residenza scozzese, intorno alle 8 di sera ora locale, purtroppo non in tempo per dare un ultimo saluto alla nonna quando era ancora in vita. E la famiglia, non lo ha neppure aspettato per dare alla nazione e al mondo intero l'annuncio della morte della Sovrana. Quando nella serata di giovedì 8 settembre ha varcato i cancelli del castello di Balmoral, la notizia della scomparsa di Elisabetta II era già rimbalzata in ogni angolo ...

