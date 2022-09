Il principe Harry consola una donna del personale dell’aeroporto di Aberdeen: la sua partenza solitaria (Di venerdì 9 settembre 2022) Fino all’ufficialità nel tardo pomeriggio di ieri 8 settembre, erano state numerose le indiscrezioni che circolavano sulla morte (allora presunta) di Elisabetta II. Tra le varie notizie, anche quella dell’arrivo dei figli e dei nipoti a Balmoral, dove si è spenta la (ex) Sovrana inglese. Inizialmente sembrava che anche Meghan Markle (la moglie del principe Harry) si stesse dirigendo in Scozia. Poi, invece, la notizia opposta: la duchessa di Sussex è assente. Il motivo? Non è noto, si era parlato di un “cambio di programma”. Stando a quanto riportato dalla BBC, l’attrice 41enne potrebbe non aver viaggiato a Balmoral con il marito per “paura di non essere accolta calorosamente” da altri membri della famiglia reale. Queste le parole dell’esperto reale Nicolas Witchell. Sarà davvero così? Impossibile a dirsi, si tratta solo di indiscrezioni, seppur ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Fino all’ufficialità nel tardo pomeriggio di ieri 8 settembre, erano state numerose le indiscrezioni che circolavano sulla morte (allora presunta) di Elisabetta II. Tra le varie notizie, anche quella dell’arrivo dei figli e dei nipoti a Balmoral, dove si è spenta la (ex) Sovrana inglese. Inizialmente sembrava che anche Meghan Markle (la moglie del) si stesse dirigendo in Scozia. Poi, invece, la notizia opposta: la duchessa di Sussex è assente. Il motivo? Non è noto, si era parlato di un “cambio di programma”. Stando a quanto riportato dalla BBC, l’attrice 41enne potrebbe non aver viaggiato a Balmoral con il marito per “paura di non essere accolta calorosamente” da altri membri della famiglia reale. Queste le parole dell’esperto reale Nicolas Witchell. Sarà davvero così? Impossibile a dirsi, si tratta solo di indiscrezioni, seppur ...

rtl1025 : ???? Il principe #Harry è partito da solo per raggiungere la regina a #Balmoral e non con la consorte #Meghan. Lo pre… - TgLa7 : #MeghanMarkle, la duchessa di #Sussex, non andrà a #Balmoral con il principe #Harry che andrà da solo al capezzale… - MediasetTgcom24 : Regina Elisabetta, il principe Harry verso Balmoral senza Meghan #william #meghan #sussex #reginaelisabetta #regina - TW0GH0STS_ : RT @narcjisu: ma perché fare il principe carlo re d'Inghilterra quando harry styles ha scritto canzoni d'amore per l'Inghilterra - nadia_v_1 : RT @narcjisu: ma perché fare il principe carlo re d'Inghilterra quando harry styles ha scritto canzoni d'amore per l'Inghilterra -