Il primo discorso di Carlo III da nuovo re: dalla dichiarazione d’amore per Camilla al messaggio per Harry e Meghan (Di venerdì 9 settembre 2022) Poco più di 7 minuti. Tanto è durato il brevissimo discorso alla Nazione di Carlo da nuovo re britannico, in attesa di ricevere l’incoronazione il 10 settembre. Un messaggio nel quale ha però dedicato qualche secondo a tutti i membri della famiglia reale più importanti, persino al secondogenito Harry e a sua moglie Meghan che hanno rinunciato al titolo reale. Il primo pensiero di Carlo III è ovviamente dedicato alla madre Elisabetta II appena scomparsa: “Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore – ha detto rivolgendosi ai sudditi del Regno – Durante tutta la sua vita, la mia amata madre è stata fonte di ispirazione“. Ha poi sottolineato il suo “spirito di servizio” e “la devozione” al suo dovere, ma anche il suo “calore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Poco più di 7 minuti. Tanto è durato il brevissimoalla Nazione didare britannico, in attesa di ricevere l’incoronazione il 10 settembre. Unnel quale ha però dedicato qualche secondo a tutti i membri della famiglia reale più importanti, persino al secondogenitoe a sua moglieche hanno rinunciato al titolo reale. Ilpensiero diIII è ovviamente dedicato alla madre Elisabetta II appena scomparsa: “Mi rivolgo a voi oggi con un sentimento di profonda tristezza e dolore – ha detto rivolgendosi ai sudditi del Regno – Durante tutta la sua vita, la mia amata madre è stata fonte di ispirazione“. Ha poi sottolineato il suo “spirito di servizio” e “la devozione” al suo dovere, ma anche il suo “calore ...

