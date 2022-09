“Il Ponte del Mediterraneo si può fare”. Il 13 settembre convegno internazionale all’Università eCampus (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – 9 settembre 2022. Il 13 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso la sede dell’Università eCampus di Roma, in via Matera 18, si terrà un convegno internazionale nel quale i tecnici esporranno il Progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e il suo iter approvativo fino al definitivo che ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie. Come noto, il Ponte a campata unica ha una luce di 3300 metri e i due piloni, posizionati in terraferma, rispettivamente lato Calabria – località Cannitello – e lato Sicilia – località Ganzirri, sfiorano i 400 metri di altezza. Il progetto definitivo è stato approvato dagli organi tecnici nel 2011 e l’anno successivo cancellato per Legge a lavori avviati. Il tema è di particolare attualità, infatti, nelle ultime ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – 92022. Il 13dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso la sede dell’Universitàdi Roma, in via Matera 18, si terrà unnel quale i tecnici esporranno il Progetto delsullo Stretto di Messina e il suo iter approvativo fino al definitivo che ha ottenuto tutte le approvazioni necessarie. Come noto, ila campata unica ha una luce di 3300 metri e i due piloni, posizionati in terraferma, rispettivamente lato Calabria – località Cannitello – e lato Sicilia – località Ganzirri, sfiorano i 400 metri di altezza. Il progetto definitivo è stato approvato dagli organi tecnici nel 2011 e l’anno successivo cancellato per Legge a lavori avviati. Il tema è di particolare attualità, infatti, nelle ultime ...

