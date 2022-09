Il personale docente e ATA assegnato al plesso sede di seggio elettorale | la normativa | l’utilizzo del personale docente e ATA e i criteri da comunicare alla parte sindacale | esempio di circolare

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il prossimo 25 di settembre si voterà, in Italia, per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Si voterà anche nella regione Sicilia per il rinnovo dell’Assemblea Regionale. Ma cosa prevede la norma in occasione di elezioni del Parlamento nazionale ed europeo, elezioni comunali, provinciali e regionali e in occasione delle consultazioni referendarie? Prevede che nelle scuoledile attività didattiche possono essere sospese a causa della chiusura totale o parziale dei locali, che sono utilizzati temporaneamente dall’amministrazione comunale che dovrà restituirli così come gli sono stati consegnati. Analizziamo, però, la casistica (chiusura totale o parziale della scuola o dei plessi) anche attraverso la posizione espressa da ANP, una delle associazioni di categoria della dirigenza scolastica, servendoci, a ...