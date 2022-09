Il motivo per cui Kate Middleton ha scelto di non andare al capezzale della Regina (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo l’allarme dei medici sulle condizioni di salute della Regina Elisabetta tutti i figli, tra cui l’erede al trono Carlo (ora Re Carlo III), sono giunti al suo capezzale. Anche il principe William si è precipitato alla residenza scozzese di Balmoral – dove risiedeva la 96enne – salendo su un aereo militare a Brize Norton per poter stare vicino alla nonna durante le sue ultime ore. Kate Middleton, invece, è rimasta a Windsor con i figli. Vi raccomandiamo... È morta la Regina Elisabetta II Addio alla Regina Elisabetta II. La sovrana più longeva nella storia delle monarchie si è spenta a 96 nella sua tenuta di Balmoral, circondata da... La duchessa ha deciso di ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo l’allarme dei medici sulle condizioni di saluteElisabetta tutti i figli, tra cui l’erede al trono Carlo (ora Re Carlo III), sono giunti al suo. Anche il principe William si è precipitato alla residenza scozzese di Balmoral – dove risiedeva la 96enne – salendo su un aereo militare a Brize Norton per poter stare vicino alla nonna durante le sue ultime ore., invece, è rimasta a Windsor con i figli. Vi raccomandiamo... È morta laElisabetta II Addio allaElisabetta II. La sovrana più longeva nella storia delle monarchie si è spenta a 96 nella sua tenuta di Balmoral, circondata da... La duchessa ha deciso di ...

