Il mondo piange Elisabetta, le ultime ore della Regina: con lei solo i figli Carlo e Anna. I funerali il 19 settembre. Oggi pomeriggio il discorso del nuovo Re (Di venerdì 9 settembre 2022) È morta all’età di 96 anni la sovrana del Regno Unito. Le ultime ore della sovrana: accanto a lei solo Carlo e Anna. La proclamazione del nuovo re sabato 10 settembre. Bandiere a mezz’asta nelle sedi istituzionali Ue e Nato Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 settembre 2022) È morta all’età di 96 anni la sovrana del Regno Unito. Leoresovrana: accanto a lei. La proclamazione delre sabato 10. Bandiere a mezz’asta nelle sedi istituzionali Ue e Nato

fanpage : Addio, maestà #QueenElizabeth #QueenElizabeth - repubblica : Tutto il mondo piange Elisabetta - Europarl_IT : ?? “Pochi hanno plasmato la storia globale come Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Il suo senso del dovere e impe… - rxhalr : RT @AnnalisaNocera1: Mentre il mondo piange la regina in Italia un ragazzo faceva un incidente col motorino, andava al pronto soccorso e qu… - Ilaria89965081 : RT @AnnalisaNocera1: Mentre il mondo piange la regina in Italia un ragazzo faceva un incidente col motorino, andava al pronto soccorso e qu… -