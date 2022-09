Il mondo del calcio piange la scomparsa di Concetto Lo Bello – 9 settembre 1991 – VIDEO (Di venerdì 9 settembre 2022) Il 9 settembre 1991 il mondo del calcio piange la scomparsa dell’arbitro italiano forse più celebre di sempre: Concetto Lo Bello Il 9 settembre 1991 il calcio italiano piange la scomparsa, nella sua Siracusa, di Concetto Lo Bello. Forse l’arbitro più celebre che il pallone nostrano abbia sfornato, oltre a figurare come il record del maggior numero di partite arbitrate in Serie A: addirittura 328. La sua carriera inizia nel 1944, quando si divideva con l’arbitraggio delle gare di pallanuoto. In Serie A sbarca nel 1954, diventando internazionale quattro stagioni più tardi. Nella sua carriera ha sempre dato prova di grande ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Il 9ildelladell’arbitro italiano forse più celebre di sempre:LoIl 9ilitalianola, nella sua Siracusa, diLo. Forse l’arbitro più celebre che il pallone nostrano abbia sfornato, oltre a figurare come il record del maggior numero di partite arbitrate in Serie A: addirittura 328. La sua carriera inizia nel 1944, quando si divideva con l’arbitraggio delle gare di pallanuoto. In Serie A sbarca nel 1954, diventando internazionale quattro stagioni più tardi. Nella sua carriera ha sempre dato prova di grande ...

berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - teatrolafenice : Di Antonin Dvorák, nato oggi nel 1841, l'ascolto di stasera: un estratto del Largo dalla Sinfonia n. 9 'Dal nuovo m… - teatrolafenice : L'allegro con fuoco, ovvero il celeberrimo inizio del movimento 4 della Sinfonia 'Dal nuovo mondo' di Antonín Dvorá… - dif_vale : RT @ValeriaMontano1: Carlo comincerà a lavorare ad un’età in cui il resto del mondo va in pensione #RoyalFamily #QueenElizabeth #LondonBrid… - FsSenni : RT @Peter_Italy: Tutti i demoni del Mondo stanno rientrando a Londra per la cerimonia. -