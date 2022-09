Il governo ammette: “Abbiamo 28 milioni di vaccini in scadenza” (Di venerdì 9 settembre 2022) Come si suol dire, alla fine i nodi vengono sempre al pettine. Dopo aver acquistato una valanga di vaccini, il nostro “modello” di contrasto al Covid-19, che tutto il mondo ci invidia, sta mostrando le sue enormi voragini sul piano della logistica. Logistica che, soprattutto nel settore pubblico, ha sempre rappresentato un elemento particolarmente carente, ad essere gentili. In particolare, dopo aver acquistato un numero spropositato degli stessi vaccini – oramai quasi del tutto inefficaci, dal momento che sono tutti tarati sul virus di Wuhan -, oggi il sistema sanitario nazionale sta cercando disperatamente di regalarli ai Paesi più poveri, prima che la montagna di quelli che ci sono rimasti sul groppone vadano in scadenza. Durante una conferenza stampa tenutasi al ministero della Salute, il generale Tommaso Petroni, direttore ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 settembre 2022) Come si suol dire, alla fine i nodi vengono sempre al pettine. Dopo aver acquistato una valanga di, il nostro “modello” di contrasto al Covid-19, che tutto il mondo ci invidia, sta mostrando le sue enormi voragini sul piano della logistica. Logistica che, soprattutto nel settore pubblico, ha sempre rappresentato un elemento particolarmente carente, ad essere gentili. In particolare, dopo aver acquistato un numero spropositato degli stessi– oramai quasi del tutto inefficaci, dal momento che sono tutti tarati sul virus di Wuhan -, oggi il sistema sanitario nazionale sta cercando disperatamente di regalarli ai Paesi più poveri, prima che la montagna di quelli che ci sono rimasti sul groppone vadano in. Durante una conferenza stampa tenutasi al ministero della Salute, il generale Tommaso Petroni, direttore ...

