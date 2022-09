Il Giornale: finalmente a Napoli avranno dimenticato le illusioni del sarrismo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il Giornale si unisce al coro per questo Napoli. Lo fa a firma Riccardo Signori. Addirittura con un incipit che potremmo definire eversivo (o Napolista, fate voi). finalmente a Napoli avranno dimenticato le illusioni del sarrismo. Wow. E prosegue: Si può vincere e creare bellezza calcistica anche con lo spallettismo. Ovvero seguendo canoni che mettano insieme spettacolo e concretezza. Un segnale per il calcio italiano. Questo Napoli rifondato, fors’anche bonificato nello spogliatoio, sopravvissuto agli umori del presidente, è molto europeo: oggi forse la squadra d’Italia a più alto tasso di gioco europeo. Il Giornale si chiede se non sia un Napoli costruito per fare bene più in ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilsi unisce al coro per questo. Lo fa a firma Riccardo Signori. Addirittura con un incipit che potremmo definire eversivo (osta, fate voi).ledel. Wow. E prosegue: Si può vincere e creare bellezza calcistica anche con lo spallettismo. Ovvero seguendo canoni che mettano insieme spettacolo e concretezza. Un segnale per il calcio italiano. Questorifondato, fors’anche bonificato nello spogliatoio, sopravvissuto agli umori del presidente, è molto europeo: oggi forse la squadra d’Italia a più alto tasso di gioco europeo. Ilsi chiede se non sia uncostruito per fare bene più in ...

napolista : Il Giornale: finalmente a Napoli avranno dimenticato le illusioni del sarrismo Elogio in pompa magna per il Napoli… - Andrea_Lenzi_ : @PBerizzi @La_Prealpina @repubblica A parte il fatto che finalmente è assente, almeno il suo necrologio era a testa in giù sul giornale? - VicoMoni : RT @Emilia74184865: Finalmente un giornale che dice le cose come stanno #basciagoni - Minnie00004 : RT @Emilia74184865: Finalmente un giornale che dice le cose come stanno #basciagoni - Alessan49974889 : RT @Emilia74184865: Finalmente un giornale che dice le cose come stanno #basciagoni -

Un Napoli rifondato più per l'Europa che per l'Italia Finalmente a Napoli avranno dimenticato le illusioni del sarrismo. Si può vincere e creare bellezza calcistica anche con lo spallettismo. Ovvero seguendo canoni che mettano insieme spettacolo e ... L'eredità di Elisabetta II E di quel giornale vidi, ammirato, la corsa all'acquisto davanti alle edicole, come poi vidi e ... È stata una ricerca felicemente inutile, avendomi finalmente restituito un'immagine umana della ... ilGiornale.it a Napoli avranno dimenticato le illusioni del sarrismo. Si può vincere e creare bellezza calcistica anche con lo spallettismo. Ovvero seguendo canoni che mettano insieme spettacolo e ...E di quelvidi, ammirato, la corsa all'acquisto davanti alle edicole, come poi vidi e ... È stata una ricerca felicemente inutile, avendomirestituito un'immagine umana della ... Un Napoli rifondato più per l'Europa che per l'Italia