Il dolore di Harry arrivato troppo tardi in Scozia: nonna Lillibet era già morta (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ stata una coincidenza incredibile. Harry non era negli Stati Uniti, così lontano da impiegarci ore per arrivare dalla sua amata nonna quando i medici hanno dato la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ma purtroppo, quando Harry è arrivato, nonostante si trovasse a pochi chilometri di distanza, non c’era più. La sua Lillibet, per il resto del mondo la Regina Elisabetta II era morta. I media britannici oggi parlando di uno Harry distrutto dal dolore non solo per la perdita della persona a chi forse era maggiormente legato nella famiglia reale ma anche per non aver fatto in tempo a salutarla un’ultima volta. Quando Harry è arrivato in Scozia presso la dimora di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022) E’ stata una coincidenza incredibile.non era negli Stati Uniti, così lontano da impiegarci ore per arrivare dalla sua amataquando i medici hanno dato la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ma pur, quando, nonostante si trovasse a pochi chilometri di distanza, non c’era più. La sua, per il resto del mondo la Regina Elisabetta II era. I media britannici oggi parlando di unodistrutto dalnon solo per la perdita della persona a chi forse era maggiormente legato nella famiglia reale ma anche per non aver fatto in tempo a salutarla un’ultima volta. Quandoinpresso la dimora di ...

