Il discorso del (nuovo) re. Cosa succederà ora che la Regina è morta (Di venerdì 9 settembre 2022) “London Bridge is down“: questa la frase in codice che è stata comunicata al Primo Ministro inglese per indicare la morte della sovrana. La scomparsa della Regina Elisabetta II, deceduta a 96 anni nel pomeriggio di ieri 8 settembre 2022 nella sua tenuta scozzese di Balmoral, ha innescato il protocollo London Bridge a Buckingam Palace, un vero e proprio piano nel caso della morte della sovrana, che include il primo discorso del nuovo re, che si terrà oggi. Esaminiamo, punto per punto, Cosa succederà ora da protocollo. Il discorso del nuovo re Oggi 9 settembre l’erede al trono pronuncerà il suo primo discorso, che sarà trasmesso alle ore 18 (ora locale) in Italia su Rai News e i principali canali di informazione, mentre nel pomeriggio avrà una udienza ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 9 settembre 2022) “London Bridge is down“: questa la frase in codice che è stata comunicata al Primo Ministro inglese per indicare la morte della sovrana. La scomparsa dellaElisabetta II, deceduta a 96 anni nel pomeriggio di ieri 8 settembre 2022 nella sua tenuta scozzese di Balmoral, ha innescato il protocollo London Bridge a Buckingam Palace, un vero e proprio piano nel caso della morte della sovrana, che include il primodelre, che si terrà oggi. Esaminiamo, punto per punto,ora da protocollo. Ildelre Oggi 9 settembre l’erede al trono pronuncerà il suo primo, che sarà trasmesso alle ore 18 (ora locale) in Italia su Rai News e i principali canali di informazione, mentre nel pomeriggio avrà una udienza ...

rusembitaly : ?? «Isolare la #Russia è impossibile, basta guardare la mappa». ?? Punti chiave del… - rtl1025 : ?????? Il nuovo sovrano del Regno Unito sarà noto con il nome di re #CarloIII. Lo ha confermato Clarence House dopo c… - gippu1 : Da 'Il discorso del re' (Tom Hooper, 2010), quando il futuro Re Giorgio VI, balbuziente e nervosissimo per l'immine… - 8_bit_lover : @La_manina__ Tuti i giornali vagamente conosciuto ricevono finanziamenti, non è un discorso di Renzi, Calenda o Ber… - Guess_We_Should : @XSaffica Mi sto pisciando addosso per omogenitorialità Un discorso di tre ore su quanto sia bella sia buona ecc ec… -