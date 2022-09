Il Crystal Palace tiene i colloqui per ingaggiare l’attaccante brasiliano che ha qualità “assurde”. (Di venerdì 9 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Crystal Palace ha tenuto colloqui per portare Matheus Nascimento del Botafogo in Premier League. Durante l’estate si è parlato di un accordo che avrebbe visto Nascimento passare al Crystal Palace, probabilmente in prestito, ma la mossa non si è mai concretizzata in un trasferimento ufficiale, ha detto a Lance il direttore tecnico del Botafogo Andre Mazzuco. Nascimento ha una clausola rescissoria di 42 milioni di sterline nel suo contratto con il Botafogo e il club brasiliano ha già rifiutato un’offerta di 19 milioni di sterline da una squadra europea senza nome. Il Crystal Palace, nel frattempo, potrebbe ancora rinnovare il proprio interesse per il nuovo anno e provare a portare il talentuoso giovane a ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Ilha tenutoper portare Matheus Nascimento del Botafogo in Premier League. Durante l’estate si è parlato di un accordo che avrebbe visto Nascimento passare al, probabilmente in prestito, ma la mossa non si è mai concretizzata in un trasferimento ufficiale, ha detto a Lance il direttore tecnico del Botafogo Andre Mazzuco. Nascimento ha una clausola rescissoria di 42 milioni di sterline nel suo contratto con il Botafogo e il clubha già rifiutato un’offerta di 19 milioni di sterline da una squadra europea senza nome. Il, nel frattempo, potrebbe ancora rinnovare il proprio interesse per il nuovo anno e provare a portare il talentuoso giovane a ...

