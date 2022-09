Il Consiglio Ue trova l’accordo sullo stop alle facilitazioni per i visti turistici ai russi. Mosca: ‘Nostra risposta non sarà da occhio per occhio’ (Di venerdì 9 settembre 2022) Mancava solo l’ufficialità, ma venerdì il Consiglio europeo ha deciso che dal 12 settembre non sarà più in vigore l’accordo di facilitazione dei visti tra l’Ue e la russia. Si tratta solo dell’ultima restrizione imposta da Bruxelles in conseguenza dell’invasione dell’Ucraina che sospenderà ogni tipo di accordo e linea preferenziale per l’ottenimento dei visti turistici europei per i cittadini russi. “Il Consiglio europeo ha adottato la decisione di sospendere completamente l’accordo di facilitazione dei visti tra l’Ue e la russia e di conseguenza ai cittadini russi si applicheranno le norme generali del codice dei visti – si legge in una nota – Ciò ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Mancava solo l’ufficialità, ma venerdì ileuropeo ha deciso che dal 12 settembre nonpiù in vigoredi facilitazione deitra l’Ue e laa. Si tratta solo dell’ultima restrizione imposta da Bruxelles in conseguenza dell’invasione dell’Ucraina che sospenderà ogni tipo di accordo e linea preferenziale per l’ottenimento deieuropei per i cittadini. “Ileuropeo ha adottato la decisione di sospendere completamentedi facilitazione deitra l’Ue e laa e di conseguenza ai cittadinisi applicheranno le norme generali del codice dei– si legge in una nota – Ciò ...

