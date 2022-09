Il commissario Ue Gentiloni preoccupato: 'L'inflazione andrà giù solo con misure efficaci sull'energia' (Di venerdì 9 settembre 2022) Da un lato manteniamo la crescita e la disoccupazione è bassa' ma dall'altro, 'a causa dell'alta inflazione i rischi di una recessione ci sono' . Lo ha detto il commissario Ue all'Economia. Paolo ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022) Da un lato manteniamo la crescita e la disoccupazione è bassa' ma dall'altro, 'a causa dell'altai rischi di una recessione ci sono' . Lo ha detto ilUe all'Economia. Paolo ...

NunziEnrico : RT @lucianoghelfi: Il commissario #UE #Gentiloni annuncia per ottobre una proposta della #Commissione per la revisione della governance eco… - globalistIT : - Antizanz : RT @lucianoghelfi: Il commissario #UE #Gentiloni annuncia per ottobre una proposta della #Commissione per la revisione della governance eco… - io_procrastino : RT @Ecatetriformis: Per l'Europa, il prossimo inverno sarà probabilmente 'uno dei peggiori della storia',su Der Spiegel il commissario euro… - KatjaIncoronato : RT @lucianoghelfi: Il commissario #UE #Gentiloni annuncia per ottobre una proposta della #Commissione per la revisione della governance eco… -