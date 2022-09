Il cliente che tira fuori la pistola per far rispettare la fila per le offerte al supermercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Ad Avezzano in un supermercato di via XX Settembre un uomo ha estratto una pistola minacciando altri clienti che non rispettavano la fila. G.M., 48 anni, guardia giurata, è stato fermato da un carabiniere, che poi ha chiamato i colleghi i quali hanno sequestrato l’arma. E inviato una segnalazione in procura. Secondo i racconti prima dell’apertura del supermercato molti clienti si erano presentati all’ingresso per l’acquisto dei prodotti scontati. Per questo è nata una discussione subito degenerata in lite. A quanto pare il prodotto conteso in offerta era un avvitatore. L’uomo ha tirato fuori la pistola e l’ha puntata contro il soffitto, generando panico e un fuggi-fuggi generale. Poi l’intervento del carabiniere ha riportato la calma. G.M. è stato denunciato per ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Ad Avezzano in undi via XX Settembre un uomo ha estratto unaminacciando altri clienti che non rispettavano la. G.M., 48 anni, guardia giurata, è stato fermato da un carabiniere, che poi ha chiamato i colleghi i quali hanno sequestrato l’arma. E inviato una segnalazione in procura. Secondo i racconti prima dell’apertura delmolti clienti si erano presentati all’ingresso per l’acquisto dei prodotti scontati. Per questo è nata una discussione subito degenerata in lite. A quanto pare il prodotto conteso in offerta era un avvitatore. L’uomo hatolae l’ha puntata contro il soffitto, generando panico e un fuggi-fuggi generale. Poi l’intervento del carabiniere ha riportato la calma. G.M. è stato denunciato per ...

