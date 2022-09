Il Chips Act non basta Ecco come gli Usa raggiungono la Cina sull’IA

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 settembre 2022) Iland Science Act promosso dall’amministrazione Biden potrebbe non assicurare il dominio tecnologico che gli Stati Uniti stanno cercando. Le ambizioni del piano sono chiare e delle più ambiziose: il governo ha stanziato più di 52 miliardi di dollari per i prossimi cinque anni, per incentivare la ricerca e la produzione interna così da rendersi autonomi e non più dipendenti dalla produzione dei semiconduttori asiatici. Sono stati riservati anche 500 milioni di dollari per l’istituzione di un Fondo internazionale per la sicurezza e l’innovazione tecnologia. Insomma, Washington guarda al futuro ripensando agli errori del passato, che l’ha portata ad importare dall’estremo Oriente il 98% dei chip che utilizza. Una misura importante, ma forse tardiva per vincere la sfida con la. A far tornare l’America con i piedi per terra è infatti un’analisi ...