Il Bologna ha scelto Thiago Motta: contratto biennale per il tecnico italiano-brasiliano (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo qualche giorno di riflessione, il Bologna ha scelto Thiago Motta come nuovo allenatore che succederà all’esonerato Mihajlovic. Le parti hanno raggiunto l’accordo e trattativa è praticamente giunta alle battute finali. IL Bologna HA scelto Thiago Motta: QUALI SONO I TERMINI DELL’.ACCORDO? L’ex tecnico di Genoa e Spezia ha dunque superato la concorrenza di Claudio Ranieri ed è vicinissimo a firmare un contratto biennale con un ingaggio pari a 1 milione più bonus. L’italo-brasiliano è già arrivato in città per sistemare gli ultimi dettagli per poi dirigere il primo allenamento in vista dell’esordio sulla panchina rossoblù domenica prossima all’Dall’Ara contro la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo qualche giorno di riflessione, ilhacome nuovo allenatore che succederà all’esonerato Mihajlovic. Le parti hanno raggiunto l’accordo e trattativa è praticamente giunta alle battute finali. ILHA: QUALI SONO I TERMINI DELL’.ACCORDO? L’exdi Genoa e Spezia ha dunque superato la concorrenza di Claudio Ranieri ed è vicinissimo a firmare uncon un ingaggio pari a 1 milione più bonus. L’italo-è già arrivato in città per sistemare gli ultimi dettagli per poi dirigere il primo allenamento in vista dell’esordio sulla panchina rossoblù domenica prossima all’Dall’Ara contro la ...

