I telespettatori l’hanno notato subito: assenza pesante nella trasmissione (Di venerdì 9 settembre 2022) durante la puntata in diretta; cosa è successo. L’estate è giunta ormai quasi al termine e questo significa una sola cosa per gli appassionati di televisione: stanno per tornare in onda i programmi più amati del nostro piccolo schermo. Dopo la consueta pausa estiva, infatti, i L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 9 settembre 2022) durante la puntata in diretta; cosa è successo. L’estate è giunta ormai quasi al termine e questo significa una sola cosa per gli appassionati di televisione: stanno per tornare in onda i programmi più amati del nostro piccolo schermo. Dopo la consueta pausa estiva, infatti, i L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

98_sarakitty : @Fede_Dreamer_ No alla fox dei suoi telespettatori non gliene frega proprio nulla! Che rabbia, guarda! Ma almeno si… - PinkiFiffi : Trovo davvero irrispettoso il comportamento della Rai nei confronti dei telespettatori che ieri hanno aspettato l’e… - SimoneDUffizi : @mariogiordano5 Giustamente per fare spettacolo (e non giornalismo) si possono cavalcare teorie strampalate. Magari… - Dan81243778 : @Leonessa121 @Canale5Tv @Raitv_uftmun Terra amara è sempre stata alle 15:45. L'hanno messa alle 14:45 solo per far… - nonconsentito : @MikyS03 L'hanno fatto apposta a non avvisare...per far sintonizzare il pubblico di #TerraAmara su #Unaltrodomani… -