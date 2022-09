I giornali grondano elogi del Napoli gli stessi che fino a 10 giorni fa parlavano di smantellamento

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 9 settembre 2022) Ci sarà un motivo se in tanti film – soprattutto americani, pensiamo ad esempio a Natural Born Killers – le sceneggiature riservano aisti la parte degli idioti. Degli inutili idioti. Acuto – per ricordarne un altro – anche l’episodio del film italiano di Woody Allen interpretato da Roberto Benigni. Ilsta è come il pesce dell’acquario, gi getti un po’ di mangime e va. Così viene descritto. Stamattina, leggendo i nostri quotidiani, sembrava di essere su Scherzi a parte. Sono un profluvio di complimenti nei confronti del Calcio. Come in Orwell 1984, non siamo più in guerra con l’Eurasia bensì con l’Estasia. E quindi bisogna regolarsi di conseguenza. In quel caso provvedevano anche alla ripulitura degli archivi, qui siamo bonaccioni. Tanto oggi pomeriggio nessuno ricorderà quel che si è detto o scritto ...