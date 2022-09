I cinesi ci rivendono il gas russo (e noi ci stiamo rovinando) (Di venerdì 9 settembre 2022) In questa “stanza” audio di Twitter quello che è forse il massimo esperto di energia in America, il prof. Anas Alhajji discute di fronte a 50mila ascoltatori su twitter il mercato dell’energia oggi e spiega come i cinesi comprano gas Lng russo con dei contratti e lo rivendono poi agli europei al mercato Ttf. Questo è il famoso mercato Ttf del gas liquefatto e inviato per nave in Olanda: I cinesi, insomma, pagano forse l’equivalente di 50 euro/MWh (il prezzo esatto non si sa) e poi il tanker che lo trasporta invece che in Cina va in Olanda a rivenderlo al Ttf agli europei a 200 euro/MWh. Questo famoso mercato “Ttf” del gas liquefatto (detto “Lng” in inglese e Gnl in italiano) è un mercato di contratti futures sul gas, dove si può sia speculare (comprare e vendere senza farti consegnare il gas) che “prenotare” una ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 settembre 2022) In questa “stanza” audio di Twitter quello che è forse il massimo esperto di energia in America, il prof. Anas Alhajji discute di fronte a 50mila ascoltatori su twitter il mercato dell’energia oggi e spiega come icomprano gas Lngcon dei contratti e lopoi agli europei al mercato Ttf. Questo è il famoso mercato Ttf del gas liquefatto e inviato per nave in Olanda: I, insomma, pagano forse l’equivalente di 50 euro/MWh (il prezzo esatto non si sa) e poi il tanker che lo trasporta invece che in Cina va in Olanda a rivenderlo al Ttf agli europei a 200 euro/MWh. Questo famoso mercato “Ttf” del gas liquefatto (detto “Lng” in inglese e Gnl in italiano) è un mercato di contratti futures sul gas, dove si può sia speculare (comprare e vendere senza farti consegnare il gas) che “prenotare” una ...

