I bombardamenti attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia hanno distrutto la rete elettrica di Enerhodar | da cui dipende parte dell’energia della centrale

Venerdì Rafael Grossi, il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA, agenzia dell'ONU), ha detto che i bombardamenti in corso in Ucraina hanno distrutto l'infrastruttura della rete elettrica che alimenta Enerhodar, la città nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia in cui risiedono

