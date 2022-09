I 60 uomini al giorno e i 30 aborti di Wanda Senigalliesi, la Bolognese (Di venerdì 9 settembre 2022) «Addio Wanda!». Così Montanelli, all’indomani dell’approvazione della legge Merlin che sanciva la messa al bando definitiva delle case chiuse” o, come scrisse, le «case delle Wande». Il nome non è affatto casuale, ma è un riferimento diretto a “La Bolognese”, al secolo Wanda Senigalliesi, prostituta e maitresse la cui storia, fuori e dentro le pareti del budoir, ha accompagnato quella del Novecento. Il giornalista Carlo Bernieri l’ha incontrata a metà degli anni ‘90, ormai senza fissa dimora, nel sottopassaggio della Stazione Centrale di Milano. A lui, ha raccontato la sua caleidoscopia biografia, il racconto di 60 anni di prostituzione, incontri, relazioni, aborti (tantissimi, almeno 30 già prima del 1964) e di un pezzo della storia italiana vista da una prospettiva inedita, quella delle case di ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 9 settembre 2022) «Addio!». Così Montanelli, all’indomani dell’approvazione della legge Merlin che sanciva la messa al bando definitiva delle case chiuse” o, come scrisse, le «case delle Wande». Il nome non è affatto casuale, ma è un riferimento diretto a “La”, al secolo, prostituta e maitresse la cui storia, fuori e dentro le pareti del budoir, ha accompagnato quella del Novecento. Il giornalista Carlo Bernieri l’ha incontrata a metà degli anni ‘90, ormai senza fissa dimora, nel sottopassaggio della Stazione Centrale di Milano. A lui, ha raccontato la sua caleidoscopia biografia, il racconto di 60 anni di prostituzione, incontri, relazioni,(tantissimi, almeno 30 già prima del 1964) e di un pezzo della storia italiana vista da una prospettiva inedita, quella delle case di ...

