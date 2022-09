HEINEKEN® CELEBRA IN CASA L' EPICA GARA DI FORMULA 1 NEI PAESI BASSI CON IL DJ AFROJACK FINALE

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) - ZANDVOORT,, 5 settembre 2022 /PRNewswire/ha scaldato l'atmosfera post-al Gran Premio d'Olandadi1 con una performance sul podio da parte del DJ e produttore olandese di fama internazionale. La performance è stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della F1®, nonché sulle pagine Facebook e YouTube di, allo scopo di riunire i tifosi di tutto il mondo perre un'altra emozionantesul circuito CM.com di Zandvoort per il secondo anno consecutivo.ha dichiarato: "È un'esperienza e un onore incredibili essere invitati a esibirsi qui al Gran Premio d'Olanda, non solo di fronte al mio pubblico, ma anche ai ...