Ha vinto il Grande Fratello e adesso è in causa con lo Stato italiano: ecco il motivo (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha vinto il Grande Fratello, ma solo adesso ha raccontato di essere in causa con lo Stato italiano: non immaginereste mai il motivo. In attesa della settima edizione del Gf Vip – la cui data di partenza risulta essere Lunedì 19 Settembre – i numerosi spettatori del reality non possono fare a meno di ricordare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 9 settembre 2022) Hail, ma soloha raccontato di essere incon lo: non immaginereste mai il. In attesa della settima edizione del Gf Vip – la cui data di partenza risulta essere Lunedì 19 Settembre – i numerosi spettatori del reality non possono fare a meno di ricordare L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

LucaClerici12 : @NumerINTERi Basta dire che i giocatori devono essere motivati dal mister un derby e una sfida con il Bayern se sei… - DavideDiPalma8 : @White19951 10 anni… so pure pochi. Fosse per me bloccherei il tempo. BASTA CRITICARE IL PIÙ FORTE CHE LA STORIA DE… - a_alessandrino : @PresMoratti Bravo, hai vinto il premio per la più grande cazzata scritta su Twitter - porcatrvia : RT @juventusfc: ?? @Cristiano: 'La Juventus mi ha dato una grande opportunità. E' un passo avanti nella mia carriera. Non è un caso che abbi… - FabioTripodi78 : @IlarioDiGiovamb Onestamente Ilario dominare col feyenord non mi è sembrata sta grande impresa. Capisco che qualcun… -