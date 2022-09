“Ha una pistola”. Terrore al supermercato: tira fuori l’arma ed è panico (Di venerdì 9 settembre 2022) Si sono vissuti attimi di Terrore ad Avezzano all’interno del supermercato Lidl di via XX Settembre. Un uomo di 48 anni, G.M., all’improvviso ha estratto una pistola minacciando altri clienti che non rispettavano la fila. Pare che ci fosse una lite tra clienti che volevano accaparrarsi un prodotto scontato. L’omo, guardia giurata, ha deciso di riportare ordine nel supermercato impaurendo i clienti con una pistola. Il soggetto in questione ha tirato fuori la pistola e l’ha puntata contro il soffitto, generando panico e un fuggi-fuggi generale. Sul posto era presente un carabiniere libero dal servizio, che intervenendo ha evitato una possibile degenerazione della vicenda. Subito raggiunto da una pattuglia del nucleo radiomobile, già ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Si sono vissuti attimi diad Avezzano all’interno delLidl di via XX Settembre. Un uomo di 48 anni, G.M., all’improvviso ha estratto unaminacciando altri clienti che non rispettavano la fila. Pare che ci fosse una lite tra clienti che volevano accaparrarsi un prodotto scontato. L’omo, guardia giurata, ha deciso di riportare ordine nelimpaurendo i clienti con una. Il soggetto in questione hatolae l’ha puntata contro il soffitto, generandoe un fuggi-fuggi generale. Sul posto era presente un carabiniere libero dal servizio, che intervenendo ha evitato una possibile degenerazione della vicenda. Subito raggiunto da una pattuglia del nucleo radiomobile, già ...

