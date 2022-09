Ha già dimenticato il lutto Re Carlo tra la folla | il gesto che sconcerta anche Tiziana Panella | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 settembre 2022) "Un po' troppo allegro". Il principearriva a Buckingham Palace, a Londra, per la prima volta da Re d'Inghilterra dopo la morte della madre Regina Elisabetta avvenuta giovedì a 96 anni. Sono passate poche ore dalla dipartita della sovrana, piuttosto repentina e improvvisa nonostante l'età avanzata e le non troppo buone condizioni di salute che la affliggevano da tempo. Eppure il primo bagno didel neo-monarca ha fatto storcere il naso a qualche commentatore. A Tagadà, su La7,segue in diretta gli eventi britannici. "Ricordiamolo, quante ore sono passate dalla morte? Le 19.30 italiana giusta? Chiunque di noi se si immedesima capisce le difficoltà, è Rema èil figlio della madre che è andata via", premette la. ...