Guerra Russia-Ucraina, la controffensiva di Kiev sfonda a sud di Kharkiv. Fuga dei russi da Izyum. Zelensky: “Riprese 30 città”. Mosca: “Ci stiamo ritirando per concentrarci sul Donbass” (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli ucraini liberano Kupiansk e, stando a diversi canali telegram russi, Izyum. Putin in difficoltà invia rinforzi ceceni a Kherson Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 9 settembre 2022) Gli ucraini liberano Kupiansk e, stando a diversi canali telegram. Putin in difficoltà invia rinforzi ceceni a Kherson

