Guai per Gattuso, brutto infortunio al Valencia: rottura del legamento crociato! (Di venerdì 9 settembre 2022) Per Gennaro Gattuso ed il suo Valencia arrivano brutte notizie. Il portiere del club spagnolo Jaumé Domenech ha riportato una rottura del legamento crociato che lo terrà lontano dal campo da gioco per diversi mesi. Domenech infortunio Valencia L’annuncio dell’infortunio del calciatore è arrivato direttamente dal sito ufficiale del Valencia che ha riportato l’esito degli esami strumentali svolti nelle ultime ore. Domenech non è il portiere titolare scelto da Gattuso, ma ha grande importanza all’interno dello spogliatoio; il club spagnolo, infatti, sta lavorando con il giocatore per il rinnovo del contratto. Il ct italiano, dunque, dovrà fare a meno del suo portiere per molte partite. Edoardo Di Vito Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 settembre 2022) Per Gennaroed il suoarrivano brutte notizie. Il portiere del club spagnolo Jaumé Domenech ha riportato unadelcrociato che lo terrà lontano dal campo da gioco per diversi mesi. DomenechL’annuncio dell’del calciatore è arrivato direttamente dal sito ufficiale delche ha riportato l’esito degli esami strumentali svolti nelle ultime ore. Domenech non è il portiere titolare scelto da, ma ha grande importanza all’interno dello spogliatoio; il club spagnolo, infatti, sta lavorando con il giocatore per il rinnovo del contratto. Il ct italiano, dunque, dovrà fare a meno del suo portiere per molte partite. Edoardo Di Vito

HuffPostItalia : Putin blocca il gas del Nord Stream a tempo indeterminato. Guai per l'Europa - Mirko_Siciliano : RT @OGiannino: Quando per sostenere la sua guerra un tiranno è costretto a rifornirsi di armi da un altro tiranno, vuole dire che la sua gu… - Christi40404256 : RT @ciclista1231: @Drittorovescio_ I gravi problemi per le imprese già cominciano a Settembre a novembre cominceranno i guai per le famigli… - ciclista1231 : @Drittorovescio_ I gravi problemi per le imprese già cominciano a Settembre a novembre cominceranno i guai per le f… - MassimoMario1 : @_Freiheit__ @rusembitaly gli ucraini sono vittime della loro inerzia, umanamente mi dispiace, ma sono loro a dover… -