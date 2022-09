Gran Premio di Monza, tifosi olandesi provano a costruire una tribuna abusiva nel camping: bloccati dalla polizia (Di venerdì 9 settembre 2022) Un'ottantina di tifosi e appassionati di Formula Uno: avevano portato nel camping a ridosso della pista alcune tonnellate di materiale tipo ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme Leggi su repubblica (Di venerdì 9 settembre 2022) Un'ottantina die appassionati di Formula Uno: avevano portato nela ridosso della pista alcune tonnellate di materiale tipo ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme

alexruggieri_ : Tutto quello che devi sapere sul Gran Premio di F1 di Monza - gibgenova : Centenario Autodromo di Monza: FIAT premiata per la vittoria nel primo Gran Premio - gibgenova : Centenario Autodromo di Monza: FIAT premiata per la vittoria nel primo Gran Premio - lautomobile_ACI : RT @PValenti2: Il numero di settembre de @lautomobile_ACI è dedicato ai cent'anni dell'autodromo di #Monza, il mio contributo alla figura d… - infoiteconomia : Formula 1 a Monza le Frecce Tricolori daranno il via al Gran Premio d’Italia -