GP Italia Monza 2022, tribuna abusiva di 80 tifosi olandesi: smantellata (Di venerdì 9 settembre 2022) Una tribuna abusiva smantellata nell'ambito dei controlli predisposti dalla Questura in occasione della 93^ edizione del "Gran premio d'Italia di Formula 1. Nel pomeriggio di ieri i Poliziotti di Monza hanno controllato l'area camping confinante proprio a ridosso della "Prima Variante". Qui gli agenti sorprendevano alcuni tifosi ed appassionati provenienti dai Paesi Bassi, i quali avevano introdotto all'interno del campeggio alcune tonnellate di materiale tipo ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme e si accingevano a realizzare una grande tribuna proprio a ridosso della rete che delimita il tratto di pista dell'autodromo in corrispondenza della Prima Variante. Gli 80 tifosi, provenienti prevalentemente dall' Olanda, sono stati identificati.

