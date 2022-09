Gp di Monza | bloccati 80 olandesi si stavano costruendo tribuna

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Tentano di montare unanell’area campeggio del circuito diin occasione del Gran premio d’Italia di Formula 1. La polizia avrebbe sorpreso e identificato 80 tifosiche, secondo le ricostruzioni, avrebbero introdotto all’interno del campeggio alcune tonnellate di materiale come ponteggi, tubature, raccordi e piattaforme. Avrebbero voluto realizzare una grandeproprio a ridosso della rete che delimita il tratto di pista dell’autodromo in corrispondenza della Prima Variante. Durante la serata di ieri le forze dell’ordine avrebbero fatto intervenire un camion per caricare tutto il materiale e portarlo via. Durante le operazioni alcuni tifosi, in evidente stato di ebbrezza, avrebbero cercato di opporsi alla rimozione dei ponteggi e delle piattaforme. ...

Tentano di montare una tribuna nell'area campeggio del circuito di Monza in occasione del Gran premio d'Italia di Formula 1. La polizia avrebbe sorpreso e identificato 80 tifosi olandesi che, secondo le ricostruzioni, avrebbero introdotto all'interno del campeggio alcune tonnellate di materiale per edificare una gradinata abusiva in corrispondenza della Prima Variante. La Polizia ha bloccato la costruzione di una tribuna abusiva, all'intendo dell'Autodromo di Monza, da parte di un gruppo di circa 80 tifosi olandesi.