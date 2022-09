Gotti: «Napoli una delle poche squadre che riesce ad associare il possesso palla all’attacco della profondità» (Di venerdì 9 settembre 2022) Luca Gotti presenta la sfida del suo Spezia contro il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, prevista domani alle ore 15 e valida per la sesta giornata della Serie A. Di seguito il resoconto della conferenza stampa, ad opera di Tuttomercatoweb. Settimana turbolenta con l’addio di Pecini. Cosa ci può dire? “Sono dispiaciuto, molto, per quanto successo. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, non avevo segnali che potesse succedere e che ci fossero frizioni”. Una panoramica sugli infortunati? “La situazione non è molto migliorata. Oggi si allenerà Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre. Confido di portarlo a Napoli. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di recupero, che però sono più lunghi rispetto all’immediato”. Proverà a giocare sull’agonismo? “Qualcosa lo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 settembre 2022) Lucapresenta la sfida del suo Spezia contro ilallo Stadio Diego Armando Maradona, prevista domani alle ore 15 e valida per la sesta giornataSerie A. Di seguito il resocontoconferenza stampa, ad opera di Tuttomercatoweb. Settimana turbolenta con l’addio di Pecini. Cosa ci può dire? “Sono dispiaciuto, molto, per quanto successo. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, non avevo segnali che potesse succedere e che ci fossero frizioni”. Una panoramica sugli infortunati? “La situazione non è molto migliorata. Oggi si allenerà Strelec per la prima volta dopo una settimana di febbre. Confido di portarlo a. Per gli altri ci sono progressi individuali per i tempi di recupero, che però sono più lunghi rispetto all’immediato”. Proverà a giocare sull’agonismo? “Qualcosa lo ...

napolista : #Gotti: «#Napoli una delle poche squadre che riesce ad associare il possesso palla all’attacco della profondità» I… - r41us : RT @spezianews: Verso il Napoli - Gotti: “L’addio di Pecini un fulmine a ciel sereno, Strelec confido di portarlo” - ilnapolionline : Gotti: 'A Napoli non puoi giocare a mente libera, dovremo concedere il meno possibile' - - sscalcionapoli1 : Spezia, Gotti in conferenza: “Chiudere spazi al Napoli? Non è la 38esima, serve identità!” - spezianews : Verso il Napoli - Gotti: “L’addio di Pecini un fulmine a ciel sereno, Strelec confido di portarlo”… -