Gossip Girl: Elodie pazza di Iannone. Wags a Venezia: Melissa Satta, Aida Yespica, Belen, Georgina... (Di venerdì 9 settembre 2022) Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con Gossip Girl, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con, la rubrica curata da Stefania Cattaneo sul meglio della settimana con rumors,...

cristymcbacon_ : comunque rivedendo Gossip Girl, era proprio palese che fosse Dan - M1RTILLO : passerò l’intera serata a guardare gossip girl chiedetemi come sto - sobrightstimes : hot girls riniziano gossip girl perché è uscita su prima - hrrymrrball : oh ma in gossip girl sono proprio tutti coglioni eh si salva solo blair - FVLMINE : sto vedendo gossip girl oddio -