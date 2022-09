Golf: il BMW PGA Championship 2022 ripartirà domani e finirà su 54 buche (Di venerdì 9 settembre 2022) Di pochi minuti fa è il comunicato ufficiale con il quale il DP World Tour conferma che il BMW PGA Championship, l’evento cardine del circuito europeo (e non solo), proseguirà domani dopo lo stop odierno causato dal lutto che l’intero Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sta osservando per la morte, avvenuta ieri, della Regina Elisabetta II. La decisione è stata presa in accordo con le linee guida per il lutto nazionale e in consultazione con il DCMS, Department for Digital, Culture, Media and Sport. Si riprenderà domani alle 6:40 britanniche, le 7:40 italiane, con il secondo giro, mentre dalle 7:30 (8:30) chi doveva chiudere il primo lo potrà fare dal punto in cui si era verificata la sospensione giovedì. L’evento, che fa parte delle Rolex Series, si disputerà ora non più su 72 buche, ma su 54, e terminerà ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Di pochi minuti fa è il comunicato ufficiale con il quale il DP World Tour conferma che il BMW PGA, l’evento cardine del circuito europeo (e non solo), proseguiràdopo lo stop odierno causato dal lutto che l’intero Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sta osservando per la morte, avvenuta ieri, della Regina Elisabetta II. La decisione è stata presa in accordo con le linee guida per il lutto nazionale e in consultazione con il DCMS, Department for Digital, Culture, Media and Sport. Si riprenderàalle 6:40 britanniche, le 7:40 italiane, con il secondo giro, mentre dalle 7:30 (8:30) chi doveva chiudere il primo lo potrà fare dal punto in cui si era verificata la sospensione giovedì. L’evento, che fa parte delle Rolex Series, si disputerà ora non più su 72, ma su 54, e terminerà ...

