Golf, BMW PGA Championship: dopo lo stop, si ripartirà domani (Di venerdì 9 settembre 2022) ripartirà domani il BMW PGA Championship di Golf in Inghilterra, dopo lo stop di oggi a causa della morte della Regina Elisabetta. Il torneo delle Rolex Series, in programma Virginia Water, si concluderà domenica 11 settembre, decisione presa dal DP World Tour con il Department for Digital, Culture, Media and Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022)il BMW PGAdiin Inghilterra,lodi oggi a causa della morte della Regina Elisabetta. Il torneo delle Rolex Series, in programma Virginia Water, si concluderà domenica 11 settembre, decisione presa dal DP World Tour con il Department for Digital, Culture, Media and Sport. SportFace.

