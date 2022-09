God Save the… King, Carlo è il nuovo re. Ecco cosa succede adesso (Di venerdì 9 settembre 2022) Alla morte della Regina, il trono è passato immediatamente e senza cerimonie all’erede Carlo, l’ex Principe di Galles. Ma ci sono una serie di passaggi pratici – e tradizionali – che deve affrontare per essere incoronato Re. Prima di tutto dovrà cambiare nome, Ecco come si chiamerà. Uno dei suoi primi atti è stato decidere come chiamarsi e ha scelto Re Carlo III, per esempio, il nome di battesimo di suo nonno Giorgio VI era Alberto, ma lui regnava usando uno dei suoi secondi nomi. Carlo Non è l’unico a dover cambiare titolo Sebbene sia l’erede al trono, il Principe William non diventerà automaticamente Principe di Galles. Tuttavia, erediterà immediatamente l’altro titolo del padre, quello di Duca di Cornovaglia e sua moglie Catherine sarà nominata Duchessa di Cornovaglia. Ci sarà anche un ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 9 settembre 2022) Alla morte della Regina, il trono è passato immediatamente e senza cerimonie all’erede, l’ex Principe di Galles. Ma ci sono una serie di passaggi pratici – e tradizionali – che deve affrontare per essere incoronato Re. Prima di tutto dovrà cambiare nome,come si chiamerà. Uno dei suoi primi atti è stato decidere come chiamarsi e ha scelto ReIII, per esempio, il nome di battesimo di suo nonno Giorgio VI era Alberto, ma lui regnava usando uno dei suoi secondi nomi.Non è l’unico a dover cambiare titolo Sebbene sia l’erede al trono, il Principe William non diventerà automaticamente Principe di Galles. Tuttavia, erediterà immediatamente l’altro titolo del padre, quello di Duca di Cornovaglia e sua moglie Catherine sarà nominata Duchessa di Cornovaglia. Ci sarà anche un ...

