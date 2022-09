Gli Usa “spiano” dallo spazio il petrolio russo (Di venerdì 9 settembre 2022) Il petrolio russo in movimento per evadere le sanzioni? Viene spiato anche dallo spazio dalle forze di intelligence Usa con il sostegno delle imprese più avanzate del settore, secondo un trend che nei mesi precedenti l’invasione dell’Ucraina si è consolidato ed è diventato prassi dopo l’inizio della guerra il 24 febbraio scorso. L’ibridazione tra intelligence e apparati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 9 settembre 2022) Ilin movimento per evadere le sanzioni? Viene spiato anchedalle forze di intelligence Usa con il sostegno delle imprese più avanzate del settore, secondo un trend che nei mesi precedenti l’invasione dell’Ucraina si è consolidato ed è diventato prassi dopo l’inizio della guerra il 24 febbraio scorso. L’ibridazione tra intelligence e apparati InsideOver.

