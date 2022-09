Gli ascolti dell’8 settembre 2022: la tv italiana saluta la Regina Elisabetta II in prime time (Di venerdì 9 settembre 2022) Era inevitabile ed è successo. La tv italiana cambia quasi completamente la programmazione per fare spazio a dirette e speciali dedicati alla Regina Elisabetta. Alle 19,30 di ieri l’annuncio della BBC con la notizia della morte di sua maestà. Una notizia data pochissimi secondi dopo dal Tg1 di Monica Maggioni, uno dei primi a entrare nelle case degli italiani con una edizione straordinaria. E gli ascolti dell’8 settembre saranno inevitabilmente influenzati da questo cambio repentino di programmazione, dopo che per tutto il pomeriggio, i programmi del day time avevano seguito le ultime notizie da Londra con aggiornamenti in tempo reale. Intorno a mezzogiorno ora di Londra infatti, i medici di sua maestà avevano diramato un bollettino medico parlando di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 settembre 2022) Era inevitabile ed è successo. La tvcambia quasi completamente la programmazione per fare spazio a dirette e speciali dedicati alla. Alle 19,30 di ieri l’annuncio della BBC con la notizia della morte di sua maestà. Una notizia data pochissimi secondi dopo dal Tg1 di Monica Maggioni, uno dei primi a entrare nelle case degli italiani con una edizione straordinaria. E glisaranno inevitabilmente influenzati da questo cambio repentino di programmazione, dopo che per tutto il pomeriggio, i programmi del dayavevano seguito le ulnotizie da Londra con aggiornamenti in tempo reale. Intorno a mezzogiorno ora di Londra infatti, i medici di sua maestà avevano diramato un bollettino medico parlando di ...

