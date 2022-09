Gli Animalisti Italiani contro Elisabetta II del Regno Unito, all’indomani della sua morte: «La Regina di ferro, terrore per gli animali» (Di venerdì 9 settembre 2022) Walter Caporale, Presidente degli Animalisti Italiani: «La Regina ammazzava tigri, volpi, daini, con il fucile o a bastonate. Allevava daini per liberarli nella sua tenuta ed ucciderli; esperta di caccia alla volpe, è stata capace di finirne alcune a bastonate. Girava il mondo per uccidere tigri ed altri animali selvatici, era fiera di trasportare i fagiani legati con la corda, che aveva appena massacrato» Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 9 settembre 2022) Walter Caporale, Presidente degli: «Laammazzava tigri, volpi, daini, con il fucile o a bastonate. Allevava daini per liberarli nella sua tenuta ed ucciderli; esperta di caccia alla volpe, è stata capace di finirne alcune a bastonate. Girava il mondo per uccidere tigri ed altri animali selvatici, era fiera di trasportare i fagiani legati con la corda, che aveva appena massacrato»

