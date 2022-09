Giuntoli: “Spalletti camaleonte, da noi non impazzirà. Ancelotti, Gattuso e Sarri vi spiego” (Di venerdì 9 settembre 2022) Cristiano Giuntoli ha rilasciato una lunga intervista a Corriere dello Sport, si parla anche di quattro allenatori: Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Sono i tecnici che in otto anni di Napoli sono stati scelti da De Laurentiis e Giuntoli. Presidente con cui il direttore sportivo del Napoli dice di avere un ottimo rapporto di franchezza e disponibilità. Un rapporto che si è rafforzato negli anni e che li ha portati in questa stagione a rivoluzione la squadra, con l’acquisto anche di Kvicha Kvaratskhelia di cui svela molti retroscena. Napoli: Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti, parla Giuntoli Otto anni a Napoli e quattro allenatori. Come ha vissuto Sarri, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 9 settembre 2022) Cristianoha rilasciato una lunga intervista a Corriere dello Sport, si parla anche di quattro allenatori:. Sono i tecnici che in otto anni di Napoli sono stati scelti da De Laurentiis e. Presidente con cui il direttore sportivo del Napoli dice di avere un ottimo rapporto di franchezza e disponibilità. Un rapporto che si è rafforzato negli anni e che li ha portati in questa stagione a rivoluzione la squadra, con l’acquisto anche di Kvicha Kvaratskhelia di cui svela molti retroscena. Napoli:, parlaOtto anni a Napoli e quattro allenatori. Come ha vissuto, ...

GiovaAlbanese : Alcuni parleranno del crollo del #Liverpool, altri dell'impresa del #Napoli di #Spalletti. Bisogna però riconoscere… - napolipiucom : Giuntoli: 'Spalletti camaleonte, da noi non impazzirà. Ancelotti, Gattuso e Sarri vi spiego' #CalcioNapoli… - napolipiucom : Giuntoli: 'Kvaratskhelia andammo in Georgia già col contratto. Vi dico la differenza con Insigne' #CalcioNapoli… - napolista : Giuntoli: «Spalletti è il più completo di tutti. Alterna palleggio e verticalità. Ha steso Klopp» Al Corsport: «È… - CorJuve : RT @SandroSca: Recap - Tuchel non più il Migliore - Klopp non più il Migliore dei Migliori - Marotta non più il Migliore - Giuntoli Top - S… -