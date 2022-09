Giornalista tv ha un ictus in diretta durante il telegiornale, il video che mostra cosa è accaduto (Di venerdì 9 settembre 2022) Grandissima paura per Julie Chin, presentatrice di Tulsa News, ha avuto un ictus in diretta mentre conduceva il telegiornale. Nonostante la visibile difficoltà è riuscita, con enormi sforzi, a passare la linea alla presentatrice del meteo, per poi venire ricoverata d’urgenza. Ora le sue condizioni sarebbero stabili. Julie Chin, il video del momento in cui si sente male Pochi giorni fa Julie Chin ha cominciato a sentirsi male davanti ai suoi telespettatori, mentre leggeva il gobbo. Ad un certo punto la sua voce è diventata incerta, e non è riuscita a pronunciare alcune parole. Dopo i primi segni di tentennamento la Giornalista ha chiesto scusa agli spettatori ed ha passato la linea al meteo. Pochi giorni dopo ha raccontato cosa le era successo: “L’episodio sembrava essere ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 settembre 2022) Grandissima paura per Julie Chin, presentatrice di Tulsa News, ha avuto uninmentre conduceva il. Nonostante la visibile difficoltà è riuscita, con enormi sforzi, a passare la linea alla presentatrice del meteo, per poi venire ricoverata d’urgenza. Ora le sue condizioni sarebbero stabili. Julie Chin, ildel momento in cui si sente male Pochi giorni fa Julie Chin ha cominciato a sentirsi male davanti ai suoi telespettatori, mentre leggeva il gobbo. Ad un certo punto la sua voce è diventata incerta, e non è riuscita a pronunciare alcune parole. Dopo i primi segni di tentennamento laha chiesto scusa agli spettatori ed ha passato la linea al meteo. Pochi giorni dopo ha raccontatole era successo: “L’episodio sembrava essere ...

