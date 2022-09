Giorgia Manenti: la storia della ragazza ritrovata dal padre annegata nell’azienda di famiglia (Di venerdì 9 settembre 2022) Giorgia Manenti, 25 anni, è stata ritrovata annegata in una vasca galvanica nell’azienda Mega srl a Tagliuno, frazione di Castelli Calepio (Bergamo). A ritrovarla è stato il padre Omar: lavorava nella ditta come assemblatrice. Secondo una prima ricostruzione la ragazza sarebbe caduta nella vasca che viene usata per sciacquare alcuni componenti per la produzione. All’interno c’erano 30 centimetri di acqua e poltiglia. La Mega si occupa di packaging per make-up. La ragazza era al telefono con un’amica quando ha avuto un malore. Si è accasciata ed è finita con il volto all’interno del contenitore. Il fatto che la vasca si trovasse nel retro del capannone ha ritardato l’allarme e i soccorsi. La ragazza si era recata nella zona del ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022), 25 anni, è statain una vasca galvanicaMega srl a Tagliuno, frazione di Castelli Calepio (Bergamo). A ritrovarla è stato ilOmar: lavorava nella ditta come assemblatrice. Secondo una prima ricostruzione lasarebbe caduta nella vasca che viene usata per sciacquare alcuni componenti per la produzione. All’interno c’erano 30 centimetri di acqua e poltiglia. La Mega si occupa di packaging per make-up. Laera al telefono con un’amica quando ha avuto un malore. Si è accasciata ed è finita con il volto all’interno del contenitore. Il fatto che la vasca si trovasse nel retro del capannone ha ritardato l’allarme e i soccorsi. Lasi era recata nella zona del ...

eluccellini : RT @11Giuliano: Altra Giovane: Giorgia Manenti, operaia di 25 anni, muore annegata in una ditta bergamasca in seguito ad un malore. Dramma… - fanpage : La tragedia è avvenuta attorno alle 13.30 di ieri in una ditta di Castelli Calepio (Bergamo). La ragazza era al tel… - infoitinterno : Giorgia Manenti, morta annegata nella ditta di famiglia - RaffaellaP6 : RT @11Giuliano: Altra Giovane: Giorgia Manenti, operaia di 25 anni, muore annegata in una ditta bergamasca in seguito ad un malore. Dramma… - infoitinterno : Giorgia Manenti, chi era la ragazza morta annegata a Tagliuno nell’azienda di famiglia -